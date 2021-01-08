أستون فيلا يواجه ليفربول بالشباب والقلق يساور المدربين في إنجلترا لارتفاع حالات الإصابة بكورونا

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أعلن نادي أستون فيلا أنه سيدفع بفريق الشباب في مواجهة ليفربول المقررة اليوم الجمعة في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك إثر انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في نادي أستون فيلا.

ولكن ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكسال يعتقد أنه من "الخطأ أخلاقيا" أن تستمر كرة القدم، بينما قال نونو إسبيريتو مدرب وولفرهامبتون إن انتشار الفيروس في كرة القدم "مخيف"

وأكدت رابطة كرة القدم الإنجليزية (للدوريات الأقل من الدوري الممتاز) أنها سجلت أكثر من مئة حالة إيجابية لفيروس كورونا اليوم الجمعة.

واضطر أستون فيلا لإغلاق ملعب التدريب أمس الخميس معلنا أن عددا كبيرا من لاعبي الفريق الأول والإداريين أصيبوا بالعدوى.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان أنه "يعمل بشكل وثيق" مع النادي لضمان إقامة المنافسات في مواعيدها.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن المدير الفني دين سميث لن يقود فريق الشباب في مباراة اليوم، وأن جميع لاعبي الشباب خضعوا لفحوص فيروس كورونا، وبعدها اتخذ قرار إقامة المباراة في موعدها.

وبعد ذلك تم اتخاذ القرار بإقامة المباراة.

وأكدت رابطة كرة القدم الإنجليزية (للدوريات الأقل من الدوري الممتاز) أن هناك أكثر من مئة حالة إيجابية لفيروس كورونا حول الـ66ناديا الأعضاء في الدرجات الثلاث التي تسبق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت عينة 112 شخصا إيجابية خلال الـ3507 اختبارات التي أجريت للاعبين والعاملين بالنادي خلال هذا الاسبوع.

وأكد فريق برينتفورد، الذي خسر أمام توتنهام في الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، إصابة مدرب الفريق توماس فرانك بفيروس كورونا.

وفال ريتشارد هيجينيز وسوبهاشيس باسو الاطباء الاستشاريين للرابطة "نتائج اليوم تعكس السرعة الحالية التي ينتشر بها الفيروس وسط ظهور سلالة جيددة".

وأضافا :"البروتوكولات، التي تدعمها الأندية والحكومة، تسمح لنا بمواصلة إقامة المباريات في مواعيدها المحددة".

وكان فريق نيوكاسل هو أول الأندية التي تؤجل لها مباريات بسبب تفشي الفيروس أمام أستون فيلا، الذي يتواجد الآن في نفس موقف نيوكاسل ولكنه سيدفع بفريق من الشباب خلال مواجهته مع ليفربول.

وقال بروس أن الاستمرار منطقي من الناحية المالية، ولكنه يتعارض مع المنطق الأخلاقي.

وقال بروس :"بالنسبة لي، أخلاقيا، هذا على الأرجح خطأ".

وأضاف :" أتفهم أن هناك رغبة في رؤية مباراة لكرة القدم ولكننا معرضون للإصابة مثل أي شخص آخر".

وأضاف :"السرعة التي ضرب بها الفيروس نادينا خلال ساعات، من الصعب احتواء وإيقاف الفيروس المسبب للمرض".

ويشعر بالقلق أيضا سانتو، مدرب وولفرهامبتون الذي يخوض مواجهة مع كريستال بالاس اليوم أيضا.

وقال سانتو :"لسوء الحظ سيحدث هذا كثيرا. فقط أنظر للأخبار. التوقعات فظيعة. سيزاد الوضع سوءا".

وتأثرت مباريات أخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث ألغيت مباراة فريق الدرجة الثالثة شروزبري تاون أمام ساوثهامبتون، التي كانت مقررة غدا السبت.

كذلك سيدفع نادي ديربي كاونتي بفريق من الشباب، وسيغيب عنه واين روني المدرب المؤقت وكذلك لاعبين من الفريق الأول، بسبب انتشار العدوى في مركز التدريب.

وجاء ذلك استمرارا لتأثر منافسات كرة القدم الإنجليزية من أزمة الوباء في الأسابيع الأخيرة، وقد تأجلت أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز من بينها مباراة مانشستر سيتي أمام إيفرتون.