المعارضة التركية كفتانجي أوغلو تعتزم مقاضاة أردوغان

أعلنت مسئولة الإقليمية لحزب الشعب الجمهوري بمقاطعة إسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو، عن عزمها بدء إجراءات مقاضاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية وصفه لها بالإرهابية.



وقالت كفتانجي أوغلو، في بيانها المكتوب على حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أردوغان: "سأستخدم جميع حقوقي القانونية على أكمل وجه بتعليمات من رئيسي. وبكل احترام أعلن للجمهور أنني سأقدم شكوى جنائية وأقدم أيضًا دعوى تعويض"، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.



وردًا على تصريحات أردوغان، كتب نائب عضو حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول زينيل إمرة على تويتر: "كلام وزير الداخلية ورئيس الجمهورية بحق رئيسنا الإقليمي جريمة سب وقذف".



وأضاف موجّهاً كلامه لأردوغان: "إذا لم يكن المتظاهرون من طلاب جامعة البوسفور، فمن هو رئيس الجامعة الذي عينته لمحاولة "جعل الناس يحبون"؟ من هم أعضاء المنظمة الذين يرتدون ثيابهم ويديرون ظهورهم لرئيس الجامعة؟ إذا كان هذا العدد الكبير من الشباب ومعلميهم إرهابيين، فلماذا هم بالخارج حتى اليوم؟".



واستهدف أردوغان، المعارضة كفتانجي أوغلو إثر مشاركتها في احتجاجات طلاب جامعة البوسفور، وقال: "الطلاب لا يشاركون في هذا العمل. هناك إرهابيون متورطون في هذه الأعمال. مثل رئيسة مقاطعة إسطنبول التابعة لحزب الشعب الجمهوري، والتي لا علاقة لها بالطلاب، موجودة هناك."