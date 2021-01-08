أجندة صعبة للأهلي في مجموعته بدوري الأبطال

أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا على وقوع الأهلي حامل لقب الموسم الماضي في المجموعة الأولى.

ويتنافس بطل القرن مع فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

يستهل الأهلي حملة الدفاع عن اللقب باستضافة المريخ السوداني في القاهرة، ثم يسافر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية، ويستضيف فيتا كلوب في مصر.

سيلعب الأهلي مباراتين متتاليتين خارج ملعبه حيث سيحل ضيفا على الفريق الكونغولي في الجولة الرابعة ثم المريخ السوداني في الجولة الخامسة، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة سيمبا التنزاني في القاهرة.