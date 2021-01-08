 أجندة صعبة للأهلي في مجموعته بدوري الأبطال - بوابة الشروق
الجمعة 8 يناير 2021 3:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

أجندة صعبة للأهلي في مجموعته بدوري الأبطال

محمود باهي
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 3:13 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 3:13 م

أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا على وقوع الأهلي حامل لقب الموسم الماضي في المجموعة الأولى.

ويتنافس بطل القرن مع فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

يستهل الأهلي حملة الدفاع عن اللقب باستضافة المريخ السوداني في القاهرة، ثم يسافر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية، ويستضيف فيتا كلوب في مصر.

سيلعب الأهلي مباراتين متتاليتين خارج ملعبه حيث سيحل ضيفا على الفريق الكونغولي في الجولة الرابعة ثم المريخ السوداني في الجولة الخامسة، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة سيمبا التنزاني في القاهرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك