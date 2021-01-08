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اختيار وزير الأعمال البريطاني رئيسا لقمة المناخ العالمية المرتقبة

بريطانيا - ارشيفية
بريطانيا - ارشيفية
لندن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 10:47 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 10:47 م
أعلنت الحكومة البريطانية مساء اليوم الجمعة اختيار وزير الأعمال ألوك شارما لرعاية مؤتمر المناخ العالمي المرتقب للأمم المتحدة "كوب26" في جلاسجو.

واختار رئيس الوزراء بوريس جونسون شارما رئيسا لقمة "كوب26" التي من المقرر أن تجرى في جلاسجو في نوفمبر المقبل. وإلى جانب منصبه في مجلس الوزراء، يتولى شارما مسؤولية الإعداد للقمة منذ فبراير الماضي.

وقال شارما إن "التحدي الأكبر في وقتنا هو التغير المناخي ويجب أن نعمل معا لتحقيق عالم أكثر نظافة وأكثر مراعاة للبيئة، وإعادة البناء بشكل أفضل للأجيال الحالية والقادمة".

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