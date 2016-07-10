إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بحفار على محور التعمير في الإسكندرية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص "أجرة"، ومُعدة ثقيلة "حفار" يعمل على طريق المحور الدولي، في منطقة العجمي، غربي الإسكندرية، جراء السرعة الزائدة، وتعثر الروية بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من إدارتي شرطة "النجدة، والمرور"، حول ورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، وأسفر عن وجود مصابين، تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لإسعافهم.

ووفقا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، فإنه وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، تبين أنه وقع بسبب عدم الرؤية لوجود شبورة مائية كثيفة، فتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع أثاره، وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

يُذكر أن محافظة الإسكندرية، حذرت مواطنيها، من وجود شبورة مائية كثيفة وصلت لحد الضباب، بناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية، خاصة على الطرق القادمة من القاهرة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وأغلقت شرطة المرور بوابات الرسوم ومنعت عبور السيارات؛ إلى أن وضحت الرؤية الأفقية، التي قلت عن 500 مترًا.