أفادت بيانات نشرها البنك المركزي في كينيا اليوم الجمعة أن الدين المحلي لتلك الدولة الواقعة في شرق أفريقيا زاد إلى 48ر3 تريليون شلن (75ر31 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيانات أن أذون الخزانة تشكل 56ر73 بالمئة من الدين المحلي، وسندات الخزانة 57ر24 بالمئة، والسحب على المكشوف من البنك المركزي 37ر1 بالمئة.

وتستحوذ البنوك على حوالي 53 بالمئة من الدين المحلي وصناديق التقاعد على 32ر30 بالمئة، وشركات التأمين 44ر6 بالمئة، والمؤسسات المملوكة للدولة 68ر5 بالمئة من الدين المحلي.