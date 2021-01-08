وكيل أوقاف الوادى الجديد: لا يوجد مخالفات للإجراءات الوقائية بالمساجد

أكد الشيخ رمضان يوسف، وكيل مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، أن جميع المساجد بمدن وقرى المحافظة مفتوحة أمام المصلين، وتطبق بها كافة الإجراءات الاحترازية المشددة وتشمل إرتداء المصليين الكمامات واصطحاب سجادة صلاة خاصة بكل مواطن بالإضافة الي إجراء أعمال التعقيم والتطهير المستمرة للمساجد .

وقال في بيان اليوم الجمعة، إنه في حالة رصد مخالفات في أي مسجد من المساجد يتم إغلاقه فورا، وهناك حملات من لجان المتابعة ومديري إدارات الأوقاف، تقوم بالمرور علي المساجد بشكل مفاجئ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، بمراكز المحافظة الخمس .

واضاف، لم نرصد اية مخالفات، مع استمرار التوعية المستمرة للمصلين قبل كل صلاة بإرتداء الكمامات وعدم دخول المساجد إلا مرتدياً الكمامة، حفاظا على الصحة العامة والحماية من فيروس كورونا المستجد.

مشيرا إلي إنه يتم تلقى تقارير يومية من لجان المتابعة وإدارات الأوقاف بمراكز ومدن المحافظة عن زياراتهم وجولاتهم، وكذلك استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالمساجد قبل وبعد صلاة الجمعة.