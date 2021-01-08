بيلوسي تطالب بالعزل الفوري لترامب بعد أحداث الكونجرس

انضمت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى تشاك شومر رئيس مجلس الشيوخ، في المطالبة بالعزل الفوري للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بموجب المادة 25 من الدستور الأمريكي.

وحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء ، فقد صرحت بيلوسي في مؤتمر صحفي في واشنطن مساء اليوم الخميس بأن من الممكن إعداد الكونجرس للمضي قدما في إجراءات العزل إذا لم يتم عزله.

وتتيح المادة 25 من الدستور وسيلة لإقالة الرئيس من منصبه بشكل مؤقت أو دائم وبشكل طوعي أو بغيره في حال الضرورة وتحت ظروف استثنائية.

وقالت بيلوسي إنه إذا لم يقم نائب الرئيس مايك بنس والأعضاء الآخرون في حكومة ترامب بإخراجه من مكتبه، فعندئذ يجب إقالة ترامب.