إغلاق «بريسبان» الأسترالية 3 ايام وسط مخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا

تدخل مدينة بريسبان الأسترالية في وقت لاحق اليوم الجمعة في إغلاق لمدة ثلاثة أيام بسبب مخاوف من سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند آنا بالاسزوك اليوم الجمعة إن الإغلاق، الذي ينطبق على منطقة بريسبان الكبرى، سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 6 مساءً اليوم الجمعة ويرفع الساعة 6 مساء يوم الاثنين المقبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تم تشخيص عامل نظافة في أحد فنادق الحجر الصحي، يوم الخميس، بأنه مصاب بالسلالة الجديدة المعروفة في بريطانيا، وهي أول حالة معروفة في أستراليا.

وقالت السيدة بالاسزوك: "دعونا نكون في هذا معًا ، فلنبقى في المنزل، وننظر إليها على أنها عطلة نهاية أسبوع طويلة في المنزل مع عائلتك وأصدقائك".

وأوضحت إن الإغلاق كان قرارا قاسيا لكنه ضروري.

ويجب على السكان البقاء في المنازل وعدم المغادرة إلا للعمل الضروري، أو توفير الرعاية الصحية لشخص ضعيف، أو القيام بالتسوق الضروري أو ممارسة الرياضة محليًا.

وكتب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على تويتر: "دعوة حكيمة من رئيسة وزراء كوينزلاند لفرض إغلاق قصير لتمكين السلطات الصحية في كوينزلاند من السيطرة على حالة الإصابة بالسلالة الجديدة في بريسبان".

وأعلنت كوينزلاند عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، جميعهم كانوا في حجر صحي بأحد الفنادق.