 «شعبة الألبان» تطلق مبادرة «خليك إيجابي» لمساعدة مرضي كورونا - بوابة الشروق
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«شعبة الألبان» تطلق مبادرة «خليك إيجابي» لمساعدة مرضي كورونا

هدى الساعاتى
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 3:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 3:26 ص

أطلقت شعبة الألبان بالغرفة التجارية بالأسكندرية برئاسة المهندس إيهاب شرابية مبادرة "خليك إيجابي " والتي تقوم بمساعدة مرضي فيروس كورونا، اليوم الجمعة، وقال شرابية أن علينا أن نمد يد العون لمرضي كورونا بدلاً من السلبية وترك العبء على الدولة بمفردها ، مطالبا تقديم المساعدات داخل المستشفيات الحكومية.

وأكد شرابية فى بيان صحفى، إنه يجب أن نكون ايجابيين وأن يقف رجال الأعمال بجانب المجتمع المدني من خلال حصر المناطق التي بها المصابين وأن يتكفل كل صاحب مصنع بأشخاص مصابين وأن يتم توفير الأكسجين والأدوية داخل مستشفيات العزل وجلب الطعام للمرضي لكي ننتهي من تلك المرحلة والقضاء على فيروس كورونا.

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