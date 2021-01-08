الصحة الكويتية: حالتا وفاة و495 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة، و495 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 940 حالة، وأعداد المصابين إلى 153 ألفا و473 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان اليوم - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 54 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 11 ألفا و597 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات مليون و311 ألفا و631 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.