مجموعة سهلة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا

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وقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، نسخة موسم 2020-2021.

وأجريت القرعة عصر اليوم، الجمعة، في القاهرة، حيث يقع مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وجاء الأهلي على رأس المجموعة الأولى، حيث يقع ضمن فرق التصنيف الأول في القارة.

وتضم المجموعة الأولى فرق الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.