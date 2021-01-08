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تحدث عبدالحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، عن مجموعة الفريق في دوري أبطال أفريقيا، والتي أسفرت عنها القرعة التي أجريت ظهر اليوم الجمعة.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع فريق الزمالك بالمجموعة الرابعة بجانب فرق الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري وتونجيت السنغالي.

وقال عبدالحليم عن القرعة: “نحترم جميع الفرق التي تتواجد معنا في المجموعة”.

وواصل: “لا يوجد فريق قوي وفريق ضغيف، وهدفنا هو حصد أكبر عدد من النقاط خلال دور المجموعات ومواصلة المشوار في البطولة القارية”.

وأكمل: “سنقوم بجمع المعلومات عن كل فرق المجموعة، فالزمالك يخوض البطولة من أجل المنافسة على اللقب”.

واختتم: “نصب كامل تركيزنا على لقاء طلائع الجيش الصعب، وسيكون هناك جلسة عقب الانتهاء من اللقاء من أجل الترتيب لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات”.