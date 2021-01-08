قال الدكتور سعود الغربي، رئيس جمعية الإعلاميون السعودية، إن فترة المقاطعة بين الدول العربية وقطر أعطت مؤشرات عن أن الصلح مصلحة مشتركة بين الدول، معقبًا: «قطر أخذت درسًا جيدًا، ومن الحكمة والمنطق أن تستثمر هذا الصلح للعودة إلى جانب الدول العربية».

وأعرب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «باختصار» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الخميس، عن أمنياته في أن توظف المصالحة العربية بشكل مناسب، مشيرًا إلى أن علاقات قطر بتركيا وإيران لن تضر الدول العربية طالما أنها ليست لها تأثيرًا سلبيًا على استقرار المنطقة.

وأضاف أن لديه ثقه بالقيادات العربية بشكل عام والقيادتين المصرية والسعودية بشكل خاص بشأن التصدي لأي تهديدات سلبية في المنطقة، لافتًا إلى ضرورة أن تقف الدول العربية القوية بجانب الضعيفة لمواجهة التغلغل التركي والإيراني.



