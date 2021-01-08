ثلاثي هجومي لدجلة في مواجهة إنبي بالدوري

أعلن نيكيدموس بابافاسيليو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة إنبي، مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل إنبي، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط من 4 مباريات لعبها، فيما يحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط من 4 مباريات لعبها أيضًا.

ويدخل وادي دجلة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: إيهال المباركي، محمود مرعي، خالد رضا وإسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: أحمد سعيد، محمد رضا وجورجينو.

الهجوم: حسام عرفات، أليكسندرجاكوبسن وكالديرون

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مسعد عوض، محمد جمال، محمد هلال، محمد عبد العاطي، إبراهيم ريعو، إبراهيم عايش، رودني أنطوي، كريم محمد وصالح نصر.