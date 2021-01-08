 وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 6:51 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 6:52 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل لها.


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