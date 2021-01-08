وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض.
ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل لها.