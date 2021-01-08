وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل لها.