 بايدن: الأمريكيون يعانون البطالة.. وقريبا نقدم مساعدات للمتضررين من كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن: الأمريكيون يعانون البطالة.. وقريبا نقدم مساعدات للمتضررين من كورونا

جو بايدن - ارشيفية
جو بايدن - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 9:32 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 9:32 م
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن التقرير الأخير يظهر أن الأمريكيين يعانون من البطالة، ذاكرًا أن ملايين المواطنين فقدوا وظائفهم خلال جائحة كورونا.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن عملية توزيع اللقاحات غير جيدة، ذاكرًا أن أمريكا تحتاج المليارات لتوزيع التطعيمات على جميع المواطنين.

وأكد أن أمريكا في حاجة إلى دعم مباشر للعائلات والشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا، مطالبًا الكونجرس برفع الأجور الأساسية لتصبح 10 دولار في الساعة على الأقل.

ونوه بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للمساعدة على تعافي الاقتصاد الأمريكي، مضيفًا أنه سيتم مقاضاة أي شخص تلاعب في هذا الشأن.

وأشار إلى استثمار ملايين الدولارات من أجل تقديم المساعدات للشعب الأمريكي، موضحًا أن خطته الاقتصادية ستركز على مساعدة المؤسسات الصغيرة.

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