حسن نصرالله: اقتحام الكونجرس الأمريكي حادث خطير جدا ولا يمكن تسخيفه

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة، إن ما حدث في واشنطن، مؤخرا "حادث خطير جدا ولا يمكن تسخيفه"، عندما "حرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الكونجرس.



وأضاف نصرالله، في كلمة متلفزة مساء اليوم "الأمريكيون لمسوا نتائج سياسة ترامب واستعداده لقتل حتى الأمريكيين من أجل السلطة، وما شاهده العالم هو نموذج عما ارتكبه ترامب خلال سنوات حكمه الأربعة".



وتابع "الله حمى الكرة الأرضية خلال 4 سنوات ويجب أن نتوسل اليه لأن الحقيبة النووية بيد شخص واحد أحمق ومجنون وحاقد ومستبد، ونطلب من الله أن يستر على العالم حتى تسليم السلطة الأمريكية في 20 كانون ثان".



وتعهّد نصرالله بمتابعة ملف انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس 2020 للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، وطالب بكشف حقيقة الانفجار للشعب اللبناني.



وقال: "سنتابع هذه القضية للنهاية، وأتعهد أننا كحزب سياسي مصرون أن يصل هذا الملف لنهايته العادلة والصادقة بأقرب وقت".



وأضاف "الجيش قام بالتحقيق بالإستعانة بخبرات، ومعلوماتنا أن التحقيقات انتهت وأصبحت لدى المحقق العدلي".



وطالب نصرالله "قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بإعلان نتيجة التحقيق إلى الشعب اللبناني".



وفي الملف الحكومي، نفى نصرالله أن يكون "حزب الله" هو من يعطل تشكيل الحكومة.



ودعا نصرالله إلى "تجاوز الإعتبارات الخارجية، في عملية تشكيل الحكومة، معتبراً أنه "داخليا لا يجوز تحميل المسؤولية لجانب واحد، هناك عدة جهات لديها مخاوف وهناك أزمة ثقة".