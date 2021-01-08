شدد محمد شريف مهاجم الأهلي على أهمية الفوز على سيراميكا كليوباترا 2-0، اليوم الجمعة، في الجولة السادسة لبطولة الدوري.

صرح شريف عبر قناة ناديه "كانت مباراة صعبة خارج ملعبنا أمام فريق مدعم بشكل جيد".

وأضاف "كان لابد من الفوز لأنه من غير المقبول التعثر في مباراتين متتاليتين بعد التعادل أمام وادي دجلة في الجولة الماضية".

وتابع "لا يوجد مباراة سهلة في الدوري، فالكل يقاتل أمام الأهلي، نتطلع لمواصلة الانتصارات، ونتعامل مع كل مباراة على أنها مرحلة قائمة بذاتها".

وأتم محمد شريف تصريحاته "لم ألعب رأس حربة في آخر مباراتين ضد دجلة وبطل النيجر، ولكن لا مشكلة، أنا تحت أمر المدير الفني، ونسعى جميعا لإسعاد جماهير الأهلي".