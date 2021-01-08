 غدا.. فصل الكهرباء عن 10 أحياء بمدينة الطور للصيانة الدورية - بوابة الشروق
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غدا.. فصل الكهرباء عن 10 أحياء بمدينة الطور للصيانة الدورية

رضا الحصري
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 1:31 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 1:31 م

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، في بيان لها اليوم الجمعة، فصل التيار الكهربي عن بعض الأحياء بمدينة الطور غدًا السبت، لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضح البيان أنه سيجري فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة ١١ صباحا على خلايا موزع "ابني بيتك" بالتتابع على المناطق 10 أحياء، وهم: منطقة ابني بيتك، حي الشروق، إسكان البنك، مبارك الجديد، حي النصر، حي الروضة، حي المروة، مبارك القديم، الإيواء العاجل بتوشكي، الوادي، وسيجرى فصل التيار الكهربائي عن المدارس والأفران والمحلات بنطاق هذه الأحياء.

وناشدت هندسة كهرباء مدينة الطور المواطنين، باتخاذ التدابير اللازمة حيث سيتبع انقطاع التيار الكهربائي عدم ضخ مياه الشرب، وتشغيل الأجهزة الكهربية بعد استقرار التيار الكهربي.


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