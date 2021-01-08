نصر الله: حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون

شن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، هجومًا على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قائلًا إن «حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون».



ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم»، مساء اليوم الجمعة، أضاف نصر الله أن «حقيقة ترامب الإجرامية انكشفت أمام شعبه»، مشيرًا إلى أن ما حدث في أمريكا سيكون له تداعياته عالميًا.



وصادق الكونجرس الأمريكي، أمس الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.



وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.