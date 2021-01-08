أيمن الحداد: انخفاض إصابات كورونا يرجع لتأجيل الامتحانات وفرض الكمامة

وقال استشاري الحساسية والمناعة الدكتور أمجد الحداد، أن تذبذب الإصابات اليومية لكورونا أمر طبيعي، أمر يرجع إلى سلوك المواطنين، مؤكدا أن انخفاض الأعداد يعني التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بشكل كبير، وارتفاعها يدل على عكس ذلك.



وشهدت أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا تذبذبا واضحا، ففي حين استمرت الأعداد في الانخفاض لمدة أسبوع، شهدت الأعداد ارتفاعا كبيرا مساء الخميس، حيث وصلت نسبة انخفاض الأعداد لـ1007 حالة مساء الأربعاء، وتزايدات بشكل كبير مساء الخميس لتسجل 1219 حالة، بزيادة 212 حالة جديدة.



وأضاف الحداد، لـ"الشروق"، أن انخفاض الأعداد يرجع إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات في المدارس والجامعات، بالإضافة لفرض الكمامة بشكل إلزامي على المواطنين.



ولفت إلى أن القرارين كان لهم تأثيرا كبيرا في منع تزايد الأعداد بشكل كبير وتفشي الوباء بشكل أسرع وأكبر.