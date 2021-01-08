عمدة لندن يعلن عن وقوع حادث كبير مع اكتساح كورونا المدينة

أعلن عمدة مدينة لندن صادق خان عن وقوع "حادث كبير" في العاصمة البريطانية اليوم الجمعة، جراء التفشي السريع لفيروس كورونا، محذرا من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها الدولة تواجه مخاطر تعرضها لضغوط هائلة قد تجعلها عاجزة عن القيام بمهامها كما ينبغي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إعلان خان يمثل رأيا صارما بشأن تهديد الفيروس لسكان لندن، البالغ عددهم 9 ملايين شخص، حيث تتصاعد الضغوط على المستشفيات وخدمات الإسعاف.



ويتم تعريف الحادث الكبير رسميا بأنه "حدث من المرجح أن يشمل ضررا بالغا أو تلفا أو إرباكا أو خطرا هائلا على الحياة العامة أو الصالح العام أو الخدمات الضرورية أو البيئة أو الأمن القومي".