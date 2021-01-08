 الاتحاد الأوروبي يشتري 300 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر- بيونتيك لكورونا - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يشتري 300 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر- بيونتيك لكورونا

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 11:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 11:31 ص

أعلنت أورسولا فان دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اشترت نحو 300 مليون جرعة إضافية من لقاح شركتي فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، علاوة على الـ300 مليون جرعة التي تم شرائها بالفعل.


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