الاتحاد الأوروبي يشتري 300 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر- بيونتيك لكورونا

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أعلنت أورسولا فان دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اشترت نحو 300 مليون جرعة إضافية من لقاح شركتي فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، علاوة على الـ300 مليون جرعة التي تم شرائها بالفعل.