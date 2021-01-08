الاتحاد الأوروبي يشتري 300 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر- بيونتيك لكورونا

أعلنت أورسولا فان دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اشترت نحو 300 مليون جرعة إضافية من لقاح شركتي فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، علاوة على الـ300 مليون جرعة التي تم شرائها بالفعل.