 سنغافورة تخطط لتشريع لاستخدام بيانات برنامج تتبع في الجرائم الخطيرة - بوابة الشروق
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سنغافورة تخطط لتشريع لاستخدام بيانات برنامج تتبع في الجرائم الخطيرة

سنغافورة - ارشيفية
سنغافورة - ارشيفية
سنغافورة - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 7:02 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 7:02 م
قال مكتب رئيس وزراء سنغافورة في بيان اليوم الجمعة إن البلاد تخطط لإدخال تشريع يسمح باستخدام البيانات الشخصية التي يتم جمعها من خلال البرامج الرقمية لتتبع المخالطين لمصابي كورونا في التحقيقات في الجرائم الخطيرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال البيان إنه سيتم تقديم التشريع في فبراير خلال الجلسة القادمة للبرلمان، وسيتضمن سبعة أنواع من الجرائم الخطيرة، من بينها القتل والخطف والاغتصاب، التي يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها بشأنها، لتتبع المخالطين لمصابي كورونا، في تحقيقات الشرطة أو الاستجوابات أو الإجراءات القضائية.

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