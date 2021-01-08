موريتانيا تعرب عن ارتياحها لإعلان «العلا» ورأب الصدع الخليجي

أعربت موريتانيا عن ارتياحها لما صدر عن القمة الخليجية في "إعلان العلا" لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي والعربي الذي تطمح إليه شعوب المنطقة.

وأشادت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان لها أصدرته مساء الخميس بجهود دولة الكويت التي بذلتها لتحقيق التوحد في منطقة الخليج العربي.

يذكر أن موريتانيا كانت قطعت علاقاتها مع قطر تضامنا مع السعودية والامارات ومصر والبحرين لكنها اتهمت الدوحة بدعم جماعات ارهابية في منطقة الساحل الافريقي تهدد أمن موريتانيا. ولم يعرف بعد ما إذا كانت نواكشوط ستعيد علاقاتها مع قطر أم لا.