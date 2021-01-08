مطالبات لإيران بتقديم التفسير الكامل بعد عام من إسقاط طائرة أوكرانية

حثت الدول التي لقي مواطنوها عندما أسقطت إيران عن طريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي، طهران على تقديم تفسير "كامل" لإسقاط الطائرة.



وجاء في البيان المشترك: "اليوم نحيي ذكرى من لقوا حتفهم ونقدم خالص تعازينا لكل من ينعون ضحايا مأساة الطائرة بي إس 752".



وصدر البيان اليوم الجمعة، في الذكرى الأولى لتحطم الطائرة الذي أودى بحياة 176 شخصا.



ووقع البيان وزراء خارجية كل من أفغانستان وكندا والسويد وأوكرانيا وكذلك وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني.



وقالوا: "ندعو إيران بشكل عاجل إلى تقديم شرح كامل وشامل للأحداث والقرارات التي أدت إلى تحطم الطائرة المروع".



وأضافوا أن: "بلادنا سوف تعتبر إيران مسؤولة عن تحقيق العدالة والتأكد من أن تقدم إيران تعويضات كاملة لأسر الضحايا والدول التي تأثرت من الحادث".