الأجهزة التنفيذية بسفاجا تشن حملات موسعة لإزالة الإشغالات ومنع الباعة الجائلين

شنَّت الأجهزة التنفيذية بمدينة سفاجا حملة موسعة، استهدفت إزالة إشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين بشوارع الاستاد والشارع الخلفي والشارع الرئيسي، وذلك بهدف منع التجمعات العشوائية.

وأشارت رئيس مدينة سفاجا هدى المغربي، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين بالشوارع، ورفع كافة أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة والتي تعيق حركة سير المواطنين، وتساعد علي زيادة التجمعات.

وشددت رئيس المدينة على أن هذه الحملات المكثفة ضرورية لإحكام الرقابة على الأسواق وفض التجمعات، وذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجهت إدارة المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية وإدارة منظومة النظافة بتكثيف أعمال المتابعة، وأعمال النظافة، ورفع تراكمات القمامة، وتعقيم الشوارع والأسواق والسويقات بعد فضها باستخدام المطهرات بالنسب التي أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروسات وتقليل فرصة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.