تسليم جوائز مبادرة الفتاة الأكثر تميزا في الشيخ زويد ورفح

سلمت مبادرة "مجتمعية" جوائز مسابقة الفتاة الأكثر تميزا للفائزات في احتفالية بمقر جمعية رعاية الطلبة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وأعلنت الدكتورة أمل سلامة نصر الله صاحبة المبادرة، والدكتور عبد الكريم الشاعر رئيس لجنة تحكيم، وعضوية سعيد زايد وصابر عيد، أسماء الفتيات الفائزات هذا العام، وهن الطالبة هاجر سليمان اهنيد من معهد فني صحي بالإسماعيلي، حيث فازت بالمركز الأول ومبلغ مالي قيمته 20 ألف جنيه.

وفازت الطالبة أسماء عياد بكلية التربية جامعة العريش بالمركز الثاني ومبلغ قدره 15 ألف جنيه، وفازت الطالبة إسراء سليمان سعد بالمركز الثالث ومبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وتم تكريم 15 طالبة شاركن في المسابقة بشهادات تقدير ومبلغ 1000 جنيه.

وقالت "سلامة" إن المبادرة انطلقت منذ عام 2016، وكانت قيمة الجائزة وقتها 10 آلاف جنيه، تمنح للفتاة الأكثر تميزا بحنوب الشيخ زويد ورفح، تقديرا لهذه المنطقة التي ذاقت ويلات الإرهاب، ثم تم توسيع نطاق الجائزة بعد ذلك لتشمل كل مراكز وقرى الشيخ زويد ورفح منذ العام 2018، وارتفعت قيمة الجائزة لتكون 60 ألف جنيه هذا العام.

وأضافت أن شرط حصول الفتاة على الجائزة هو حصولها على الثانوية العامة من مدرسة تابعة لأحد مراكز مدينتي الشيخ زويد ورفح، بالإضافة لتمتعها بمهارات تواصل عالية والقدرة على التعبير عن نفسها وخدمة مجتمعها المحلي.