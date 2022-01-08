السجن مدى الحياة لثلاثة أمريكيين قتلوا رجلا من ذوي البشرة السمراء

حكم قاض في ولاية جورجيا الأمريكية، الجمعة، على 3 رجال بيض بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل رجل أسمر البشرة يدعى أحمد أربري عندما كان يركض في حيهم الذي تقطنه أغلبية من البيض.

وسيقضي اثنان من المدانين هما جريجوري ماك مايكل وابنه ترافيس ماك مايكل بقية حياتهما في السجن، لكن القاضي تيموثي والمسلي قضى بأنه يمكن للمدان الثالث وليام "رودي" برايان طلب الإفراج المشروط بعد قضاء 30 عاما في السجن، وهو الحد الأدنى المسموح به للعقوبة في جرائم القتل بموجب قانون الولاية.

وفي نوفمبر، خلصت هيئة محلفين إلى أن جريجوري ماك مايكل (66 عاما) وابنه ترافيس (35 عاما) وجارهما برايان (52 عاما) مذنبون بارتكاب جريمة قتل والاعتداء الجسيم والحبس بدون سلطة قانونية وأنهم بيتوا النية الإجرامية لارتكاب جناية.

وأصدرت الحكم هيئة محلفين مكونة من رجل أسود و11 رجلا وامرأة من البيض، بعد محاكمة استمرت نحو أسبوعين في مدينة برونزويك الساحلية في قضية توقفت على ما إذا كان للمتهمين الحق في مواجهة الرجل الأعزل (25 عاما) العام الماضي ظنا منهم أنه كان يفر بعد أن ارتكب جريمة.