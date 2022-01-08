قامت الفنانة رانيا محمود ياسين بالترويج لمسلسل "حلم" الذي يشارك في بطولتها زوجها الفنان محمد رياض، ويعرض حاليا علي شاشة قناة الحياة؛ عبر نشر صور بوستر المسلسل على حسابها بموقع فيسبوك؟

من جانبه قال محمد رياض في تصريحات صحفية له اليوم الخميس: "اقدم شخصية عماد الونش في مسلسل الحلم؛ وهي شخصية اجتماعية لم أقدمها من قبل، وسيشعر المشاهدين أنها جديد وغير معتاد على تقيدمها"، مشددا على أنه لا يريد أن يحرق تفاصيل أكثر عن الشخصية لأنه لا يزال يواصل التصوير.

وأضاف رياض قائلا: "سعيد بشغلي مع المخرج حسني صالح للمرة الثانية وأيضا سعيد بالعمل مع كل زملائي في العمل؛ والأهم أن الجمهور سيراني بشكل مختلف عما قدمته من قبل والحمد لله ردود الفعل كانت رائعة على الحلقات الأولى، سواء من كبار المخرجين أو الزملاء أو الجمهور في الشارع؛ واتمني أن نتلقي ردود أفعال أقوي وأكثر مع تتابع الحلقات حتي الحلقات الأخيرة".

مسلسل "حلم" تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب .

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.