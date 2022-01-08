أعمال الشغب بكازاخستان تتسبب في خسائر تجارية تتجاوز 200 مليون دولار

تجاوز حجم الخسائر التي تكبدتها الأعمال التجارية في كازاخستان جراء أعمال الشغب 88.1 مليار تنغي (أكثر من 200.4 مليون دولار)، وفقا للغرفة الوطنية لرجال الأعمال في كازاخستان.

وذكرت الغرفة -في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت- "بلغ إجمالي الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية، وفقا للتقديرات التقريبية، أكثر من 88.1 مليار تنغي. وفي مدينة ألماتي، وصل الرقم إلى 86.8 مليار تنغي (197.4 مليون دولار)".

وأشار البيان، إلى أن عدد الكيانات التجارية التي تأثرت بلغ 920 كيانا في 10 أقاليم في كازاخستان، منها 856 كيانا في مدينة ألماتي وحدها.

وكانت احتجاجات قد اندلعت في كازاخستان في 2 يناير الجاري وتصاعدت لاحقا إلى أعمال شغب احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وفي 5 يناير فرض الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد، كما وافق على استقالة الحكومة، على أن يواصل أعضاؤها أداء مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة.