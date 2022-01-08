تحدث محمد أبو جبل لاعب منتخب مصر، عن كواليس إصابته بفيروس كورونا التي تعرض لها قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر لها الأحد المقبل حتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

وقال أبو جبل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لا نعرف من أين جاءت كورنا لنا لأننا نغلق على أنفسنا، وكنت أقول لـ الحضري (من نقل العدوى لمن)، وائل جمعة يحكم الغلق على المعسكر بشكل كبير جدا، وحث اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية لكي يذهبون ويحصدون البطولة".

وأضاف: "كل اللاعبين على قلب رجل واحد ولا حديث بيننا سوى عن حصد البطولة، العلاقة بين اللاعبين جيدة جدا وعلاقني بـ محمد الشناوي مثل صبحي مثل الحضري، والأخير لا يجعلنا نقول له يا كباتن، الروح جيدة جدا بين الحراس".

وتابع: "جميعنا نتشرف بتواجدنا في منتخب مصر ولا يفرق من يشارك ومن يجلس احتياطيا، كلنا إخوة، فكنت أضع في الحسبان عدم تواجدي في البطولة العربية، الجهاز الفني له كل الصلاحيات وأنا كفرض في المنظومة ليس علي سوى التدريب فقط".

ونوه: "لم يقل لي أحد بعد إصابتي ألف سلامة، أخبروني مباشرة بأن هناك برنامج علاجي ستخضع له لكي أتأهل سريعًا".

واختتم حديثه: "الاستعداد كان على أعلى مستوى، والتدريبات كانت تتميز بالروح والقتال من أجل الظهور بشكل مميز للقتال من أجل التتويج بالبطولة الثامنة، ونذهب إلى الكاميرون من أجل تحقيق اللقب بإذن الله".