دراسة للقومي للبحوث: العمال يمثلون أكبر شريحة في شرب الكحوليات بمصر

القومي للبحوث: نسبة انتشار الكحوليات والخمور في الحضر ضعف الريف المصري

دراسة: المتزوجون يمثلون أكثر من نصف الشاربين للكحوليات والخمور

القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: 97% من متناولي الكحول من الذكور

تناول الباحثون معدلات انتشار الكحوليات في مصر، والعوامل المؤثرة فيها، التي من أهمها الخصائص الديموجرافية لشاربيها وسياق تناولها، والأفكار، والمعتقدات التي تؤثر فها، وذلك في دراسة جديد صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتم إجراء الدراسة على عينة مكونة من 25 ألف أسرة، بمدى عمري من 12 إلى 60 عاما من مختلف المحافظات، من خلال استمارة استبيان مكونة من 107 أسئلة، لتتوصل إلى عدة نتائج وتوصيات بشأن انتشار الكحوليات في المجتمع المصري.

وعرضت الدراسة النتائج المتعلقة بنسبة انتشار شرب الكحوليات في العينة ككل، والمتعلقة بمتغيرات النوع والعمر، والحالة الاجتماعية، والتعليم والمهنة، وكذلك المتغيرات المرتبطة بسياق شرب الكحوليات، ونوع المشروب الكحولي الذي يتم تناوله، وأسباب الاستمرار والتوقف عن الشرب، وصولا إلى النتائج المتعلقة بالأفكار والمعتقدات المرتبطة بالكحوليات.

*ما هي معدلات انتشار شرب الكحوليات والخمور في مصر؟

معدلات الانتشار لدى أفراد العينة،

كشفتها نتائج الدراسة أن من يشربون الكحوليات من الذين أجري البحث عليهم، بلغوا 4% من إجمالي العينة المسحية، وبالتالي فإن نسبة من لا يشربون بلغت 96%.

ووفقاً لنتائج الدراسة فالكحوليات تمثل أقل أنواع المواد المؤثرة الأعصاب المنتشرة في المجتمع المصري، حيث يبلغ انتشار المخدرات بأنواعها المختلفة 4.9%، والأدوية 7.6%، والتدخين حوالي 24%.

*معدلات الانتشار طبقا للنوع

وجدت نتائج الدراسة أن 97% من إجمالي العينة التي تشرب الكحوليات من الذكور، بينما كان 3% ممن يشربون الكحوليات من الإناث، وهذه النتيجة قد تكون أقل من الواقع لأن استجابات المسوح القومية التي تعتمد على دخول المنازل ومقابلة المبحوث بين أفراد أسرته تجعل من الصعب أن تشير امرأة، سواء زوجة أو أم أو ابنة، أمام أحد أفراد أسرتها وخاصة من الذكور كأب أو زوج أو ابن إلى أنها تشرب الكحوليات.

*معدلات الانتشار طبقا للحالة الاجتماعية

أوضحت نتائج الدراسة أن المتزوجين يمثلون أكثر من نصف الشاربين للكحوليات 59.3%، يليهم العزاب بنسبة 27.2%، والخاطب 5.8%، وباقي الفئات حصلت على نسب صغيرة تتراوح بين 3.9 و0.1%.

*معدلات الانتشار طبقا للتعليم

وبالنسبة للمستوى التعليمي ونسبة شرب الكحوليات، أظهرت النتائج أن أعلى نسبة 33.8% للتعليم الفني، ثم التعليم الجامعي 15.7%، وهو ما يمثل النصف تقريبا للتعليم الفني، يليهما التعليم الإعدادى 11.1%، ثم جاء التعليم فوق الجامعي 1.2%.

*معدلات الانتشار طبقا للعمل

أوضحت النتائج أن نسبة شاربي الكحول تعادل 81.8% من إجمالي الشاربين من العاملين، في حين بلغت نسبة غير العاملين 18.2%.

*معدلات الانتشار طبقا للمهنة

خلصت نتائج الدراسة إلى أن العمال بجميع فئاتهم يمثلون أكبر شريحة في شرب الكحوليات؛ حيث بلغت نسبتهم 46.7% يليهم الحرفيون بنسبة 28.3%، في حين بلغت نسبة الفنيين 8.6%، وأصحاب المهن المتخصصة كالمحامين والمهندسين والأطباء 7.7%، ورجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين 6.6%، وكانت أقل نسبة للعاملين في المهن الكتابية والسكرتارية 2.1%.

ويتفق هذا مع دراسة أخرى للمركز تناولت انتشار تعاطى المواد النفسية بين عمال الصناعة تبين منها أن انتشار المواد النفسية يبدأ بالتدخين، فالكحوليات، فالمخدرات الطبيعية، فالأدوية النفسية.

*معدلات الانتشار طبقا للإقليم

أوضحت نتائج الدراسة أن الصدارة في معدلات انتشار شرب الكحوليات لمحافظات الوجه البحرى 42%، فالمحافظات الحضرية 39.9%، فالوجه القبلي 15.8%، ثم محافظات الحدود 2.4%.

*معدلات الانتشار طبقا للبيئة السكنية

خلصت نتائج الدراسة إلى زيادة نسب التعاطي في الحضر عن الريف بما يقرب من الضعف، حيث بلغت في الحضر 60.1% مقابل 39.9% في الريف.