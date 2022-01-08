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عامل: الحفر بدأ في أحد المواقع من 7 سنوات.. والناس كلها عارفين إنهم بيبحثوا عن آثار

سمسار: سيارات فخمة بتركن قصاد العشة وعاملين إنهم حكومة.. ومتهم قالي أنه مسنود من ناس تقيلة

أجمع عدد من الشهود في قضية الاتجار بالآثار المتهم فيها النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، على مشاهدة أعمال حفر عن الآثار بـ 4 مواقع في عزبة خير الله وظهور سيارات فخمة من حين لآخر لمتابعة العمال.

تحقيقات النيابة العامة في القضية استندت إلى أقوال عدد من أهالي المنطقة، وتبين بداية أعمال الحفر في أحد المواقع منذ 7 سنوات، وادعاء أفراد العصابة بأنهم تابعون للحكومة، وتعرفهم على عدد من المتهمين المقبوض عليهم.

وتنظر محكمة استئناف القاهرة في 8 يناير أولى جلسات محاكمة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين في قضية الاتجار في الآثار وتهريبها، بعد تنحي الدائرة 16 جنايات مصر القديمة عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

وفي ظل ما تحمله القضية بأوراقها التي بلغت 2136 صفحة، تنشر "الشروق" نص أقوال 3 شهود عيان على أعمال الحفر، كتالي:

• عامل قمامة بمنطقة مصر القديمة

أدلى الشاهد "ع. ع" البالغ من العمر 44 سنة، ويعمل عامل قمامة في منطقة مصر القديمة، بشهادته أمام النيابة، كالتالي:

س/ ما صلتك بأماكن الحفر الكائنة بشارع مصطفى الدندراوي وكذا بجبل المعسكر - مصر القديمة؟

ج/ أنا ساكن جنب الحفرة اللي بتطل على بطن البقرة

س/ ومنذ متى وأنت مقيم بتلك المنطقة؟

ج/ من حوالي 15 سنة

س/ وما هي معلوماتك بشأن أعمال الحفر المجاورة لسكنك؟

ج/ اللي أعرفه أن من حوالي 7 سنين الناس جم حفرة الحفرة دي، وكل ما اجي اتكلم معاهم يعملوا حكومة وكل فترة في ناس بييجوا في الحفرة دي، وآخر مرة شوفت فيها ناس بيحفروا في الحفرة دي كان من حوالي 4 شهور تقريباً، وفي واحد ساكن في المنطقة اسمه محمود عبدالفتاح وشهرته محمود عبدالناصر (متهم) ده كان بيخدم على الناس اللي بيجوا يحفروا في الحفرة اللي قبل بيتي اللي هي في كوم الزبالة وبالنسبة للحفرتين الثانيين معرفش عنهم أي حاجة

س/ وما هو الغرض من الحفر بالمنطقة المحيطة بسكنك ؟

ج/ هما أكيد بيدورا على آثار.

س/ هل المنطقة محل سكنك منطقة أثرية؟.

ج/ أيوه الناس كلها عارفة إن المنطقة دي أثرية اللي هي منطقة مصر القديمة.

س/ ومنذ متى بدأت أعمال الحفر في منطقة سكنك؟

ج/ اللي أنا اعرفه إن الحفرة اللي جنب بيتي شغالة من سبع سنين وبالنسبة للحفرة اللي في كوم الزبالة معرفش اتحفرت امتي بس بشوف اللي اسمه محمود بيعملهم شاي بيبقى قاعد على سطح البيت وهما شغالين بيحفروا.

س/ وهل يقيم أية أشخاص بأماكن الحفر؟

ج/ لا دول بيسمعوا صوت الحكومة بيطلعوا يجروا.

س/ ومن هو الحائز والمسيطر على مواقع الحض ايجار سكنك ؟

ج/ معرفش .

س/ ومتى كانت آخر مرة شاهدت فيها أعمال حفر بتلك المنطقة؟

ج/ أنا آخر مرة شوفت فيها اعمال حفر في الحفرة اللي جنب بيتي اللي هي عبارة عن بير كان من حوالي ثلاث أو أربع شهور وشوفت اللي اسمه محمود عبدالفتاح من حوالي شهرين معاه 10 أو 15 نفر عند الحفرة اللي في كوم الزبالة اللي قبل بيتي وكان جايبلهم شاي ومولعين نار وكان بيعد على سطح البيت وهما شغالين حفر .

س/ وما هي الأدوات التي أبصرتها حوزة القائمين على حفر تلك المواقع 4؟

ج/ أنا شوفت فیسان وإزم اللي بيكسروا ويشيلوا بيها الحجارة عند الحفرة بتاعة محمود عبدالفتاح ومولدات كهرباء عند الحفرة اللي جنب البيت بتاعي من حوالي سنة، بس اللي أعرفه إن الموضوع اللي من سنة ده الناس اتقبض عليهم.

س/ وما هي أسماء وبيانات الأشخاص الذين أبصرتهم رفقة المدعو محمود عبد الفتاح أثناء قيامهم بالحفر؟

ج/ انا معرفش أسمائهم بس لو شوفتهم أقدر أعرفهم.

س/ وأثناء تواجدك بمحيط سكنك، هل تنامى إلى سمعك في الآونة الأخيرة أية أصوات ناتجة عن أعمال حفر؟

ج/ أيوه من حوالي شهرين تلاتة كنا بنسمع صوت جاي من تحت الأرض بتاع ماكينة الحفر الهيلتي بس ما نعرفش الصوت ده جاي من انهي حفرة.

س/ وما هي طبيعة الأشخاص التي تتردد على مواقع الحفر المحيطة بمحل سكنك في الأونة الأخيرة؟

ج/ اللي أنا شوفته عند محمود من حوالي شهرين تلاتة حوالي 15 نفر زي عمال كدة.

س/ وما هي مواقيت عمل سالفي الذكر في تلك الحفرة؟

ج/ هما كانوا كل يوم وبيبدأوا شغل حوالي الساعة 11 أو 12 بالليل ومعرفش بيخلصوا الساعة كام.

س/ وهل نجح أيا من القائمين على أعمال الحفر من استخراج ثمة قطع أثرية من مواقع الحفر المحيطة بمحل سكنك؟

ج/ أنا ما سمعتش حاجة زي كده أنا كل اللي بشوفه أن هما قاعدين والناس كلها عارفة إنهم بيحفروا على آثار پس منعرفش تفاصيل.

س/ وما هي وسيلة الانتقال الخاصة بالاشخاص المترددين والقائمين على الحفر؟

ج/ العمال كانوا بيجوا على رجليهم وبموتسيكلات ده عند الحفرة بتاعة محمود، وأنا عايز أقول إن من حوالي شهر في عربية عالية فخمة سودا جيب جت من تحت عند العماير وطلعوا الاتنين اللي كانوا راكبينها على رجليهم وجم عند بيتي والناس اتلمت عليهم فخدوا عربيتهم وطلعوا يجروا.

س/ ما أسماء وبيانات الشخصين سالفي الذكر ومواصفات السيارة التي كانوا يستقلوها؟.

ج/ أنا معرفش أسمائهم ولكن واحد فيم أسمراني وشعره خفيف وناعم من النص وعنده حوالي أربعين سنة والتاني طويل وملحقتش أشوف شكله كويس وكان جوه العربية اثنين تانين مستنينهم وكانوا جايين الساعة تمانية أو تسعة الصبح وبالنسبة للعربية هي جيب عالية سودا.

س/ ما مدى صلتك بالمتهم محمود عبدالفتاح أحمد أحمد وهل من ثمة خلافات ؟

ج/ هو جاري من زمان ومفيش بيني وبينه خلافات.

س/ منذ متى ويقيم سالف الذكر بتلك المنطقة؟

ج/ أنا من ساعة ما جيت المنطقة وهو ساكن في مصطفى الدندرواي ومن قبله كان أبوه اللي توفي.

س/ وما هي صلتك بالمتهم علاء محمد حسانين محمد وشقيقه المهتم عزالدين محمد حسانين محمد ؟

ج/ أنا بشوف اللي اسمه في التليفزيون وبقرأ على النت إنه هو نائب الجن والعفاريت، ولكن أخوه ده انا معرفوش.

س/ وهل ابصرت المتهم علاء محمد حسانين محمد يتردد على أيا من مواقع الحضر المحيطة بمحل سكنك من قبل؟

ج/ لا ما شوفتوش وأكيد هو مش هيجي لأن الناس كلها عارفاه .

س/ هل أبصرت واقعة ضبط أيا من المتهمين؟

ج/ أيوه من حوالي أسبوع شوفت الشرطة قبضوا على محمود عبدالفتاح احمد احمد وشفتهم وهما جايبين فاس وأزمة وعتلة حديد، وسمعت رئيس المباحث بيسأل محمود بيقوله الحاجة دي بتاعتك قاله أيوه بتاعتي.

س/ وما قولك فيما جاء بأقوال المتهم محمود عبدالفتاح أحمد حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة من أنه قرر بأنه ألقي القبض عليه من داخل مسكنه ولم يعثر رجال الشرطة على ثمة ممنوعات بحوزته؟

ج/ لا أنا شوفت وهو ممسوك وكان معاهم العتلة والفاس والأزمة.

س/ هل أجبرك أحد على الادلاء الأقوال بتلك الأقوال أمامنا؟

ج/ لا أنا قولت الى شوفته وسمعته.

• سمسار عقارات

أدلى الشاهد "ع. ا" بأقواله في تحقيقات النيابة، ومهنته سمسار عقارات.

س/ ما صلتك بأماكن الحفر الكائنة بشارع مصطف بدراوي وكذا بجبل المعسكر - مصر القديمة ؟

ج/ أنا ساكن هناك في شارع مصطفى الدندراوي.

س/ ومنذ متى وأنت مقيم بتلك المنطقة ؟

ج/ من أكثر من ثلاثين سنة.

س/ وما هي معلوماتك بشأن أعمال الحفر المحيطة بمحل سكنك؟

ج/ هي بالنسبة للحفرة اللي في أعلى الجبل أنا بشوف ناس بيروحوا هناك ويحفروا.. وبالنسبة للعشة اللي في شارع مصطفى الدندراوي في ناس بتيجي تحفر جوه العشة وبرده بشوف عربيات ملاكي فخمة بتركن قصاد العشة.. وبالنسبة للحفرة التالتة اللي في مقلب الزبالة شوفت ناس بتحفر فيها واللي اسمه محمود عبدالفتاح بيساعدهم ويعملهم شاي ويشيل العدة عنده في البيت ويوصلهم كهرباء عشان ينزلوا بيها في الحفرة.. وبالنسبة للحفرة الرابعة اللي عاملة زي البير اللي جنب بيت عبدالحميد برده في ناس بتيجي تحفر فيها واللي أعرفه واسمع عنه ان في ناس بتيجي تعمل فيها حكومة عشان يعرفوا يحفروا.

س/ وما هو الغرض من الحفر بالمنطقة المحيطة بسكنك؟

ج/ هما بيدوروا على آثار.

س/ وهل المنطقة محل سكنك منطقة أثرية؟

ج/ هو عامة منطقة مصر القديمة معروف أن فيها آثار.

س/ منذ متى بدأت أعمال الحفر في المواقع الأربعة المحيطة لسكنك؟

ج/ الأربع أماكن دول شغالين من حوالي أربع أو خمس شهور وناس رايحة وناس جاية عليهم.

س/ وهل يقيم أية أشخاص بأماكن الحفر؟

ج/ لا هما بيشتغلوا ويروحوا.

س/ ومن هو الحائز والمسيطر على مواقع الحفر الأربعة المحيطة بمحل سكنك؟

ج/ بالنسبة للحفرة إللى في الجبل والعشة والحفرة اللى جنب بيت عبد الحميد معرفش مين اللي مدورهم ولكن الحفرة اللى قدام بيت محمود عبدالفتاح سمعت أن محمود بيقول أن هو مسنود من ناس تقيلة ولكن مقالش أسامي.

س/ ومتى كانت آخر مرة شاهدت فيها أعمال حفر بتلك المنطقة؟

ج/ بالنسبة لحفرة البير اللي جنب بيت عبد الحميد أنا ما شوفتش ولكن سمعت في المنطقة أن في ناس بتيجي من حوالي شهرين أو شهر وعاملين فيها حكومة وفي ناس بتحفر هناك.. وبالنسبة للحفرة اللى وسط كوم الزبالة اللى قدام بيت محمود عبدالفتاح شوفت ناس بيحفروا من حوالي أسبوعين.. وبالنسبة للحفرة اللي في شارع مصطفى الدندراوي واللى عاملة زي العشة كانوا شغالين قبل القبض بحوالي يومين تلاتة.

س/ وما هي الأدوات التي أبصرتها حوزة القائمين ؟

ج/ اللى أعرفه إن هما بيسيبوا العدة بتاعة الحفر جوه.

س/ وكم عدد الأشخاص الذين أبصرتهم بمواقع الحفر الأربعة؟

ج/ هما بيجوا علي دفعات، ناس بييجوا على رجليهم وناس ببجوا بعربيات.

س/ وما صلة المدعو محمود عبد الفتاح بهؤالاء الأشخاص وأعمال الحفر؟

ج/ اللى أعرفه أن محمود هو اللي بيخدم على العمال اللي بتحفر في الحفرة اللي قدام بيته اللي في كوم الزبالة وبيوصلهم الكهرباء وبيشيل العدة عنده في البيت ويجيبلهم شاي وماية المكان لأن هو ساكن.

س/ وما هي أسماء وبيانات الأشخاص الذين أبصرتهم رفقة المدعو محمود عبد الفتاح أثناء قيامهم بالحفر؟

ج/ أنا معرفش أسمائهم ولكن لو شفتهم ممكن اتعرف على حد فيهم.

س/ وأثناء تواجدك بمحيط سكنك هل تناهى الى سمعك في الآونة الاخيرة أية أصوات ناتجة عن أعمال حفر؟

ج/ أيوه كنت بسمع أصوات حفر جاية من تحت الأرض من العشة.

س/ وما هي طبيعة الأشخاص التي تتردد على مواقع الحفر المحيطة بمحل سكنك في الآونة الأخيرة؟.

ج/ أنا بشوف عمال ويشوف ناس معاهم عربيات فخمة.

س/ وما هي مواصفات تلك السيارات؟

ج/ أنا معرفش أنواعهم ولكن في ثلات عربيات اللي بيجوا كل شوية ناحية الحفرة اللي جوه العشة.

س/ وما هي مواقيت عمل سالفي الذكر في الحفر الأربعة ؟

ج/ هما كانوا بيشتغلوا من 12 أو واحدة بالليل لغاية لما النهار يشقشق.

س/ وهل نجح أيا من القائمين على أعمال الحفر من استخراج ثمة قطع أثرية من مواقع الحفر المحيطة بمحل سكنك؟

ج/ أنا مش متأكد ولكن كلها حكاوي في المنطقة إن من حوالي شهرين ثلاثة أن في ناس طلعت آثار من الحفرة اللي فوق على الجبل ومشيوا.

س/ وما هي صلتك بكل من إسحاق حليم حبيب وميلاد حليم حبيب؟

ج/ أنا سمعت اساميهم من فترة ان هما شغالين في الحفرة اللي جوه العشة.

س/ ثبت بمحضر ضبط سالفي الذكر أنهم مقيمين في ۱۰۲ شارع مصطفى الدندراوي - مصر القديمة ،،، هل تناهى الى سمعك إسم أيا من سالفي الذكر من قبل ؟

ج/ أنا معرفش هما ساكنين هناك ولا لا بس ۱۰۲ مصطفى الدندراوي ده يبقى البيت اللي في وش العشة واللي اعرفه ان ساكن فيه ناس مسيحيين.

س/ وما هي صلتك بالمتهم علاء محمد حسانين محمد وشقيقه المهتم عزالدين محمد حسانين محمد؟

ج/ أنا أعرف من النت أن هو اتقبض عليه في قصة الآثار وهو وأخوه معرفهمش.

س/ هل أبصرت المتهم على محمد حسانين محمد يتردد على أيا من وقع الحفر المحيطة بمحل سكنك من قبل؟

ج/ لا ما شوفتوش.

س/ وما هي صلتك بكل من محمد عبدالرحيم عبدالنعيم عبدالرحيم، شعبان مرسي خليفة علي، اسامة علي محمد حسنين ، احمد عبدالعظيم عبدالكريم، محمد السيد عبدالرحمن، عبدالعظيم عبدالكريم مخيمر، احمد صبري احمد ابراهيم، أكمل ربيع معوض جاد ، عاطف عبدالحميد محمد مبارك، اشرف محمد صلاح حسن، محمود رفعت بيومي احمد ، احمد عبدالرؤف محمود علي، احمد علي محمد حسين ، حسن كامل راتب حسن؟

ج/ هو اللي اسمه احمد علي محمد حسين اللي شهرته احمد جزيرة انا شوفته مع المباحث يوم ما جت قبضت على محمود عبدالفتاح وسمعته بيقول لظباط المباحث ان هو كان شغال حفر في الحفرة اللي قدام بيت محمود عبدالفتاح.

وبالنسبة لعبد العظيم وأولاده أنا اسمع ان هما شغالين في الحفرة اللي في العشة ومعروف عنهم في المنطقة أن ليهم في الدجل وشغل الآثار وبالنسبة لحسن راتب ده انا اسمع اسمه من النت لكن معرفوش ولا شوفته قبل كده وانا ممكن لو شوفت الناس دي اتعرف عليهم .

س/ هل أبصرت واقعة ضبط أيا من المتهمين؟

ج/ أيوه انا شوفت المباحث وهما بيقبضوا على محمود عبدالفتاح من عند بيته ومطلعين من عنده فاس وازمة وشوقت اللي اسمه احمد جزيره والمباحث جاية بيه عشان يوريهم مكان الحفرة اللي كان شغال فيها.

س/ وما قولك فيما جاء بأقوال المتهم محمود عبدالفتاح احمد، حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة من انه قرر بأنه ألقي القبض عليه من داخل مسكنه ولم يعثر رجال الشرطة على ثمة ممنوعات بحوزته؟

ج/ لا هما قبضوا عليه وكان معاه الحاجة ديه.

• عامل القمامة "ك. س"

• ما صلتك بأماكن الحفر الكائنة بشارع مصطفى الدندراوي وكذا بجبل المعسكر - مصر القديمة ؟

ج/ أنا شغال هناك في شارع مصطفى الدندراوي وعندي مخزن بلم فيه البلاستيك وببات فيه.

• ومنذ متى وانت مقيم بتلك المنطقة؟

ج/ أنا بقالي اسبوعين ببات في المخزن ده وقبلها كنت ببات في الي بطن البقرة.

• وما هي معلوماتك بشأن أعمال الحفر المحيطة بمحل سكنك؟

ج/ انا كل اللي اعرفه ان قبل ما يتقبض على محمود عبدالفتاح بأربع او خمس ايام كنت بشوف خمس ست انفار متجمعين عند الحفرة اللي في كوم الزبالة اللي قدام بيت محمود عبدالفتاح ولما سألت عرفت ان هما بيحفروا عشان يدوروا على آثار وأن محمود عبدالفتاح كان

وتابع الشاهد كان بيجبلهم شاي وماية ولما بيمشوا كان محمود عبدالفتاح بيبات فوق البيت عشان يبقى كاشف الحفرة ولكن مكنتش اعرف ان في ثلاث حفر كمان في المنطقة .

• وما هو الغرض من الحفر بالمنطقة المحيطة بسكنك؟

ج/ هما كانوا بيدوروا على آثار

• وكيف وقفت على ذلك؟

ج/ عشان انا لما شوفتهم بييجوا ومتجمعين في المنطقة سألت فالناس في المنطقة قالوا انهم بيحفروا وبيدوروا على آثار.