إجمالي وفيات كورونا في المملكة المتحدة يتخطى 150 ألفا

أعلنت بريطانيا عن تسجيل 146 ألف إصابة بفيروس كورونا، خلالـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة إلى 14 مليونًا و33 ألفًا و794 حالة.

ونقلًا عن الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، مساء السبت، سجلت بريطانيا 313 وفاة جديدة بفيروس «كوفيد – 19»؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 150 ألفا و57 حالة.

وقررت بريطانيا نشر المزيد من عناصر قوات الجيش البريطاني في لندن لمساعدة قطاع الخدمات الصحية في التعامل مع فيروس كورونا.

وأرسلت القوات المسلحة 200 فرد إلى مستشفيات القطاع العام في جميع أنحاء لندن لسد النقص في الموظفين، بعد زيادة عدد الإصابات بين صفوف العاملين في المستشفيات وانقطاعهم عن العمل إما بسبب المرض أو بسبب العزل.

وستوفر وزارة الدفاع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة 40 طبيبا و160 من أفراد الرعاية العامة، لدعم المستشفيات في جميع أنحاء العاصمة التي كانت بؤرة تفشي مرض أوميكرون.