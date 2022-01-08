«القابضة للتأمين» تخطط لضخ استثمارات فى الصحة والتعليم

تخطط «القابضة للتأمين» ــ حسب باسل الحينى رئيس المجموعة ــ لضخ استثمارات فى القطاع الصحى والتعليمى خلال الفترة المقبلة، حيث تواجدت المجموعة بأكبر حصة مساهمة فى منصة «لايتهاوس» التعليمية مؤخرا كون قطاع التعليم يتيح فرصا متميزة للاستثمار تجمع بين العائد الجيد والأثر الإيجابى على المجتمع والاقتصاد القومى، بالإضافة إلى أن المجموعة نجحت فى تنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضى المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى إظهار القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، وإنشاء آلية للحفاظ على الطراز المعمارى المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فى مصر ومع المؤسسات الدولية.