إصابة المخرج علي بدرخان بفيروس كورونا

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أعلنت الإعلامية چاسمين طه زكي إصابة المخرج الكبير علي بدرخان بڤيروس كورونا، وذلك خلال حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية الذي أقيم مساء اليوم السبت بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وأكدت أن السبب وراء تغيبه عن الحفل رغم منصبه كمقرر لجنة كتاب السيناريو فرع ثاني "الخاصة بالشباب" بجائزة ساويرس، هو تأكد إصابته بكورونا.

وشهدت الفترة الأخيرة إصابة عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي بالوباء العالمي كورونا، أبرزهم: أحمد حاتم، ومها الصغير، وتامر حبيب، وعمرو أديب، ولميس الحديدي، وأحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد كيلاني، وفراس السعيد.