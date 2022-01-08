«ديلي ميل»: الملكة البريطانية ستعتمد على كيت ميدلتون أكثر من أي وقت مضى

كشفت خبيرة ملكية أن الملكة البريطانية إليزابيث ستعتمد على دوقة كمبردج «أكثر من أي وقت مضى»، خاصة أنها تستعد لعام «صعب» مع مشاكل ابنها الأمير أندرو القانونية ومذكرات حفيدها الأمير هاري المنتظَرة، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، فإن الملكة البالغة من العمر 95 عاماً «تقدّر بشكل كبير» عمل كيت ميدلتون - زوجة الأمير ويليام - للعائلة المالكة، والتي أصبحت بارزة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

وسطع نجم دوقة كمبردج (39 عاماً)، وتحملت المزيد من المسؤولية في أعقاب خروج الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من العائلة المالكة (ميجسيت)، وستلعب دوراً أكثر أهمية في عام 2022، كما يُزعم.

في حديثها إلى «كلوزر»، قالت الكاتبة الملكية كاتي نيكول «في السنوات الأخيرة، رأينا قيادتها في أعقاب (ميجسيت)، حيث ظلت هادئة طوال الوقت واستمرت في مهامها». وأضافت «أعتقد أنها ستعمل هذا العام بشكل أكبر، خاصة أنه سيكون عاماً صعباً للعائلة المالكة».

وتسببت المقابلات التي أجراها هاري وميجان هذا العام في حدوث فوضى للعائلة المالكة، ومن المرجح أن تكشف مذكرات هاري الجديدة عن تفاصيل أكثر حميمية حول عائلته، وقد ينجم عنها المزيد من المشاكل.

وقالت نيكول «ستشكل قضية الأمير أندرو أمام المحكمة حدثاً مهماً. ستبقى كيت صامدة وأعلم أن الملكة تقدر دعمها بشكل كبير، وستعتمد عليها أكثر من أي وقت مضى».

من المفهوم أن فريق أندرو القانوني يعترف بـ«التأثير الكبير» لقضايا الأمير على العائلة المالكة، خاصة أنه من المقرر أن تحتفل الملكة بيوبيلها البلاتيني في يونيو في ظل التهديد بإجراء محاكمة ترتبط بفضائح جنسية تخص ابنها.