عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد إلقاء مروحية إيرانية، اليوم السبت، الورود في المكان الذي أسقطت فيه القوات المسلحة الإيرانية طائرة أوكرانية قبل عامين، فيما تجمع مجموعة من عائلات الضحايا في مطار الإمام الخميني الإيراني.

وأسقطت إيران طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية الرحلة «بي اس 752» بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران في 8 يناير 2020، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً، وبينهم 85 مواطناً كندياً ومقيماً دائماً. وبعد ثلاثة أيام، اعترفت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة المتجهة إلى كييف بالخطأ.

وقالت السلطات الإيرانية الجمعة، إن إيران بدأت في دفع تعويضات لعائلات القتلى. وقالت وزارة الخارجية في بيان بمناسبة ذكرى المأساة «قامت وزارة النقل بتحويل التعويضات إلى عدد معين من أسر (الضحايا)».

وقال أراش خودائي، نائب رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، إن «مبلغ 150 ألف دولار قد تم تحويله إلى بعض العائلات، بينما بدأت العملية لآخرين».

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قضت محكمة كندية بدفع تعويضات مقدارها 84 مليون دولار أمريكي إلى عائلات ستة أشخاص قتلوا في طائرة الركاب الأوكرانية التي أُسقطت فوق طهران.