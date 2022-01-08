ميار شريف تتأهل إلى نهائي الزوجي في بطولة ملبورن للتنس

تأهلت البطلة المصرية ميار شريف المصنفة 63 عالميا إلى نهائي منافسات الزوجي في بطولة ملبورن للتنس فئة ال 250 نقطة والتي تأتي ضمن الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة الشهر الجاري.

واستطاع الزوجي المكون من ميار شريف واللاعبة التشيكية تيريزا مارتينسوفا التأهل إلى نهائي البطولة بعد التغلب على الزوجي المصنف الاول في البطولة شواي زهانج وسامانثا ستوسور 2-0.

وكان الزوجي المصري التشيكي قد تأهل إلى نص نهائي البطولة بعد التغلب على الثنائي السويسري الإسترالي فيكترويا جلوبتش بنتيجة مجموعتين دون رد ، وجاءت نتائج المجموعات كالتالي :6-4 و 6-2

وكانت ميار قد خسرت في منافسات الفردي أمام الأمريكية آن لى المصنفة السابعة على البطولة والـ 47 عالميا بنتيجة 2/ صفر وخرجت من الدور الأول.

الجدير بالذكر أن ميار شريف قد حفرت إسمها واحدة من أفضل لاعبات التنس المصري فاستطاعت خلال عامان فقط التقدم في التصنيف مئات المراكز لتدخل عالم الكبار في اللعبة ، ومن المتوقع مشاركتها في الأدوار الرئيسية لجميع المنافسات العالمية

كما أن بطلة التنس المصرية ميار شريف ترشحت مؤخرا على جائزة Newcomer of the Year أو أفضل لاعبة صاعدة جديدة في عالم التنس التى تقدمها رابطة محترفات التنس وجاء ترشح ميار بجانب 5 لاعبات أخريات من الطراز الرفيع، وفازت بالجائزة النجمة العالمية الأنجليزية أيما رادوكانو، والتي فازت مؤخرا ببطولة أمريكا المفتوحة، أحدي بطولات التنس الأربعة الكبري، وتحتل حاليا التصنيف ال 19 عالميا.