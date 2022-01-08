وصلت بعثة المنتخب الوطني برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الرابعة التي ستبدأ منافساتها يوم الثلاثاء المقبل بلقاء منتخبي مصر ونيجيريا.

وكان في استقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى مطار جاروا مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون وعدد كبير من وسائل الإعلام، حيث تمت اجراءات الوصول بسهولة وفي وقت قصير.

ويبدأ المنتخب تدريباته في الكاميرون الأول غدًا الأحد، استعدادًا لمواجهة نيجيريا يوم 11 من يناير الجاري في أول مبارياته بالبطولة، ومن المقرر أن تستمر البعثة في مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة، تنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الحالي في ختام مباريات المجموعة.

وكان المنتخب الوطني قد أجرى مسحة إضافية مساء أمس الجمعة لجميع أعضاء البعثة المستمرين في مقر الإقامة والمسافرين ضمن البعثة وجاءت نتائجها سلبية.