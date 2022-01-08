الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الطيران في دوري الطائرة

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استأنف الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على صالة حسن حلمي بمقر النادي وذلك استعدادا لمواجهة الطيران فيإطار الجولة العاشرة “الأخيرة” من الدور التمهيدي للدوري العام والمقررة إقامتها بعد غدٍ الإثنين على صالة الطيران.

وأشاد حسن الحصري المدير الفني للفريق بمستوى اللاعبين خلال التدريبات في الفترة الحالية وبذلهم كل الجهد من أجل الفوز بجميع المبارياتالمقبلة.. موضحا ارتفاع الروح المعنوية التي يظهرها اللاعبون خلال التدريبات والمباريات.

يذكر أن الفريق كان قد فاز على الترسانة في الجولة التاسعة من الدور التمهيدي للبطولة بنتيجة 3-1.

ويقود الجهاز الفني للفريق حسن الحصري مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما ووليد عبد العال مدربا مساعدا وأحمد عبد العزيز مدربا للياقةالبدنية وحاتم قنديل مدلكا وأحمد شعلان إداريا.