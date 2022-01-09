وزير الخارجية الصيني يبدأ زيارة قصيرة إلى سريلانكا

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بدأ وزير خارجية الصين وانج يي اليوم السبت، زيارة قصيرة إلى سريلانكا، في إطار سعي بكين لتعزيز استثماراتها في الدولة الجزيرة، حسبما أفاد مسؤولون.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني خلال زيارته التي تستمر لساعات، كل من الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباسكا ورئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الصيني أيضا منطقة اقتصادية خاصة تم إنشاؤها على أرض مستصلحة قبالة ساحل كولومبو.

وتأتي زيارة الوزير الصيني بعد أقل من يومين من توقيع مؤسسة النفط الهندية الوطنية اتفاقا مع سريلانكا لتأجير 14 صهريج نفط متاخم لميناء طبيعي استراتيجي في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.

كما أبرمت مؤسسة النفط الهندية شراكة مع مؤسسة النفط الحكومية (سيلان) لتطوير 61 صهريجا في نفس الحقل الواقع في ميناء ترينكومالي.

وتتفاوض سريلانكا مع الهند من أجل الحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 4ر1 مليار دولار. وتبلغ قيمة الديون المستحقة بالفعل للصين على سريلانكا أكثر من 5 مليارات دولار.