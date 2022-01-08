في دراسة جديد صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تناول الباحثون معدلات انتشار الكحوليات في مصر والعوامل المؤثرة فيها، التي من أهمها الخصائص الديموجرافية لشاربيها وسياق تناولها، والأفكار، والمعتقدات التي تؤثر فيها.

وطبقت الدراسة، على عينة مكونة من 25 ألف أسرة ، بمدى عمري من 12 إلى 60 عاما من مختلف المحافظات، من خلال استمارة استبيان مكونة من 107 أسئلة، لتتوصل إلى عدة نتائج وتوصيات بشأن انتشار الكحوليات في المجتمع المصري.

وعرضت الدراسة النتائج المتعلقة بنسبة انتشار شرب الكحوليات في العينة ككل، والمتعلقة بمتغيرات النوع والعمر، والحالة الاجتماعية، والتعليم والمهنة، وكذلك المتغيرات المرتبطة بسياق شرب الكحوليات، ونوع المشروب الكحولي الذي يتم تناوله، وأسباب الاستمرار والتوقف عن الشرب، وصولا إلى النتائج المتعلقة بالأفكار والمعتقدات المرتبطة بالكحوليات.

وتناول الباحثون، أسباب لجوء مدمن الكحوليات إلى الاستمرار أو التوقف، إذ حللت الدراسة مدى توقف واستمرار المبحوثين عن شرب الكحوليات، فوجدت أن 24.4% قد استمروا في شرب الكحوليات، بينما توقف عن شربه نسبة 75.6%.

أسباب الاستمرار في الشرب.. المناسبات وجلسات الأصدقاء

وكشفت النتائج، عن أن المشاركة في المناسبات الاجتماعية، ومجاراة الأصدقاء، ليستا فقط أكثر المناسبات المرتبطة ببدء شرب الكحوليات والخمور، ولكنهما أكثر المناسبات المرتبطة بالاستمرار فيه.

وبالنظرة الشاملة للنتائج تظهر ثلاثة أسباب أقر المبحوثون بأنها أسباب لاستمرارهم في شرب الكحوليات، وهي المشاركة في المناسبات الاجتماعية بنسبة 59.5%، تليها مجاراة الأصدقاء بنسبة 36.6%، ثم إدمانها أو التعود عليها بنسبة 26.5%، وقد احتلت هذه الأسباب الصدارة، فضلاً عن سببين آخرين أتيا بنسب أقل كأسباب للاستمرار في شرب الكحوليات، وهما الحصول على المتعة بنسبة 18.5%، ومواجهة المتاعب النفسية بنسبة 14.3%.

وخلصت النتائج، إلى أن كل ما يمثل تدعيما اجتماعيا للأفراد في مواقف شرب الكحوليات يمثل دافعاً لاستمرارهم في تعاطيه.

العزوف عن الكحوليات.. 76% توقفوا عن شربها

أوضحت الدراسة، أن 75.6% ممن أقدموا على شرب الكحوليات توقفوا عنه بعد ذلك، ولكن ما هي الأسباب التي دفعت الذين شربوا الكحوليات للتوقف عن هذا الشرب؟.

وتجيب النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية عن هذا السؤال، فقد تبين أن أكثر الأسباب شيوعا في التوقف عن شرب الكحوليات هو القول بأنها "كانت مرة واحدة على سبيل التجريب" بنسبة 34.8%، يليه السبب "لأنها حرام" بنسبة 31.3%.

وجاء في المرتبة الثالثة من بين أسباب التوقف عن شرب الكحوليات "لأنها لم تعجبني" بنسبة 19.7%، وجاء في المرتبة الرابعة "للخوف من إدمانها أو التعود عليها" بنسبة 17.5%.

ولاحظ الباحثون، أن فكرة الخوف من أضرار شرب الكحوليات وما يترتب عليها من أضرار جسمية ونفسية، وشعور الفرد في عدم الرغبة بتناولها أو فكرة التحريم وارتباطها بالرفض الديني والثقافي لشرب الكحوليات كانت من أهم أسباب التوقف عن شرب الكحوليات والخمور.