تنسيقية الأحزاب: لدينا توصيات سنقدمها في ورش منتدى شباب العالم

قالت الدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تم الإعلان عن التنسيقية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحدى جلسات المؤتمرات الوطنية للشباب في 2018، متابعة أنه منذ ذلك الوقت يتم حضور جميع فعاليات منتدى شباب العالم.

وأضافت، خلال لقائها مع برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، يوم الجمعة، أن التنسيقية لديها توصيات سيتم تقديمها بورش منتدى شباب العالم، التي ستبدأ من اليوم السبت.

وتابعت أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين تشارك في جميع الفعاليات والندوات والمؤتمرات الخاصة بالشباب، موضحة أنه سيتم المشاركة في الورش الخاصة بترشيد المياه والتكنولوجيا والتطور الرقمي.

وقالت إنه خلال الفترة الماضية انضم عدد كبير من الشباب إلى التنسيقية، ويتم عقد معسكر تدريبي لشباب التنسيقية في شرم الشيخ لتغطية المنتدى بشكل كبير، وعقد بروتوكولات وتنسيق الظهور الإعلامي.

يُقام منتدى شباب العالم في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء.