ضبط المتهمين بسرقة سيارة نقل محملة بـ50 طن أسمدة بالإكراه في الإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الإسكندرية، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة حمولة سيارة نقل بالإكراه.



تلقى قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، بأنه حال قيادته سيارة نقل مُحملة بـ50 طن أسمدة، وسيره بنطاق مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة، مُتجها إلى محافظة الدقهلية، فوجئ بانحراف سيارة ميكروباص تجاه سيارته وبها عدة أشخاص وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين"، وقاموا باستيقافه واصطحبوه بالسيارة إلى مبنى مهجور واحتجازه به دون حدوث إصابات، ثم تركوه صباح اليوم التالى، وعقب ذلك علم أن سيارته متواجدة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية من خلال جهاز (GPS)، حيث عثر على السيارة بدون حمولتها.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد عبدالوهاب، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية.



وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا باتفاقهم على ارتكاب الواقعة، عقب قيامهم برصد السيارة قيادة المجنى عليه عقب خروجها من إحدى شركات الأسمدة، وقيام أحدهم بالتوجه بالسيارة لإحدى القرى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، واستعان بشخصين "أمكن ضبطهما"، يُقيمان بذات القرية، توسطا فى بيع الحمولة إلى تاجر محاصيل وأسمدة زراعية، مقيم بدائرة قسم ثان العامرية بالإسكندرية، نظير مبلغ مالى.



وعقب انصراف أحد المتهمين بالسيارة النقل المستولى عليها، تعطلت بمكان العثور عليها، فقام المتهم بتركها، وقيام باقى المتهمين بإطلاق سراح المجنى عليه بنطاق دائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، كما تم بإرشادهم ضبط (حمولة السيارة المستولى عليها، مبلغ مالى، السيارة الميكروباص والسلاح الأبيض المُستخدمين فى الواقعة).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.