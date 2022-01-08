تناول الباحثون معدلات انتشار الكحوليات في مصر، والعوامل المؤثرة فيها، التي من أهمها الخصائص الديموجرافية لشاربيها وسياق تناولها، والأفكار، والمعتقدات التي تؤثر فيها، في دراسة جديد صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وطبقت الدراسة على عينة مكونة من 25 ألف أسرة، بمدى عمري من 12 إلى 60 عاما من مختلف المحافظات، من خلال استمارة استبيان مكونة من 107 أسئلة، لتتوصل إلى عدة نتائج وتوصيات بشأن انتشار الكحوليات في المجتمع المصري.

وتناولت الدراسة العوامل الاجتماعية المُهيئة لشرب الكحوليات والخمور وانتشارها في المجتمع المصري، وكان أهمها:

دور الأصدقاء

أوضحت نتائج الدراسة، أن الأصدقاء يقومون بدور مهم في تشجيع الأفراد على شرب الكحوليات، حيث أشار 9.7% من المبحوثين إلى أن لهم أصدقاء يشربون الكحوليات، بينما أجاب 90.3% بأنهم ليس لديهم أصدقاء يشربون الكحوليات.

وأكد الباحثون أن للأصدقاء تأثيرا أكبر في دفع الفرد لشرب الكحوليات من الأقارب، وأن نسبة من لهم أصدقاء يشربون الكحوليات أكثر من ثلاثة أضعاف من لهم أقارب يشربونها.

تأثير الأقارب

وتناولت نتائج الدراسة أيضا مدى وجود أقارب للمبحوث يشربون الكحوليات، إذ أشار 2.3% من أفراد العينة إلى أن لهم أقارب يشربون الكحوليات، في مقابل 97.7% من المبحوثين ليس لديهم أقارب يشربون الكحوليات، مما يشير إلى أن عامل وجود تأثير دافع لشرب الكحوليات نتيجة لأن أحد الأقارب أو أفراد الأسرة يشرب الكحوليات يكاد يكون عاملا غير مؤثر أو تأثيره ضئيل للغاية.

وحينما كان هناك تساؤل أكثر تفصيلا عمن هم الأقارب الذين يشربون الكحوليات، جاءت نتائج الدراسة لتشير إلى أنه بنسبة 40.1% (العم/ الخال/ العمة/ الخالة)، إذ احتل هؤلاء الأقارب أعلى نسبة في الأقارب الذين يشربون الكحوليات، وقد يكونون عاملاً دافعاً للمبحوث لتناول الكحوليات، ثم تلتها في المرتبة الثانية (الأخ/ الأخت) بنسبة 35.4%، وهذه النسبة تبدو طبيعية في الأخوات الأقرب، فقد يقومون معا ببعض الممارسات سويا حتى لو كانت خاطئة مثل شرب الكحوليات بعيدا عن أنظار الوالدين.

وجاء في المرتبة الثالثة الأقارب الآخرون بنسبة 23.8%، بينما كانت النسب الأقل على التوالي (الأب/ الأم) بنسبة 8.8%، (الزوج/ الزوجة) بنسبة 6.7%، وأحد الأبناء بنسبة 5%.

مناسبة الشرب لأول مرة

ورصدت الدراسة أهم الخصائص الرئيسية للسياق النفسي الاجتماعي الذي يحيط بأول خبرة للشرب يمر بها أفراد العينة الذين يشربون الكحوليات، والمناسبات التي بدأوا الشرب فيها.

وأوضحت وجود نمط مستقر عبر شرب الكحوليات، يشمل سياقين نفسيين اجتماعيين يكادان ينفردان بالتحكم في حركة الأفراد في شرب الكحوليات، وهما المشاركة في "مناسبة اجتماعية" وهذا له الوزن الأعلى، بحيث وصلت النسبة إلى 56.7% من إجمالي عينة من يشربون الكحوليات، أي أكثر من النصف، والسياق الذي يليه مباشرة هو "جلسة مع الأصدقاء".

أما جميع السياقات الأخرى فقد كانت شديدة المحدودية في فعاليتها باستثناء السياق الخاص "بإشباع دوافع نفسية معينة"، والتي يأتي في مقدمتها عادة حب الاستطلاع، والرغبة في المحاكاة، فهذا السياق رغم ضعفه الشديد إذا قورن بالسياقين الأولين، إلا أنه ومع ذلك أعلي في وزنه بدرجة ملحوظة من سائر السياقات المذكورة، فكسائر أنواع المواد المؤثرة في الأعصاب يجد الشخص المقدم على الشرب في المناسبة الاجتماعية سلوكا يميل للمجاراة الاجتماعية للمحيطين به، أما عن جلسة الأصدقاء فكثيراً ما يجد الفرد فيها تشجيعا على شرب الكحوليات حباً في الظهور كشخص متفتح ومجار لأصدقائه.