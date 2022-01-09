أكثر من 100 ألف شخص يحتجون ضد لوائح مكافحة كورونا في جميع أنحاء فرنسا

تظاهر أكثر من 100 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا اليوم السبت ضد خطط لوضع لوائح صحية أكثر صرامة، وسط الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وكان هناك 18 ألف متظاهر في باريس وحدها، حسبما ذكرت محطة "فرانس إنفو" نقلا عن وزارة الداخلية.

ونظمت مظاهرات في العديد من المدن، وشارك فيها عدد أكبر بكثير مما كان عليه في الأسابيع الأخيرة. وتدخلت الشرطة لقمع أعمال الشغب في بعض الأماكن.

وتركز الاحتجاجات على اتخاذ تدابير أكثر صرامة للتشجيع على التطعيم، بما في ذلك فرض قيود واسعة النطاق على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19. وبموجب اللوائح المقررة، لن يتمكن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم من الذهاب إلى المؤسسات الثقافية أو المطاعم أو الحانات أو ركوب القطارات لمسافات طويلة.

ولم يقر البرلمان بعد مشروع القانون الذى كان محور مناقشات ساخنة فى مجلس النواب .

وتشهد أعداد الإصابات ارتفاعا سريعا، حيث تبلغ 2528 حالة لكل 100 ألف شخص في غضون أسبوع، وفقا لأحدث البيانات.

كما استهدف المتظاهرون الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قال مؤخرا إنه يريد "إغضاب" أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد.