الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية لإخراج السودان من «أزمته»

أعلن رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بريتس، اليوم السبت، إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن رئيس البعثة الأممية قوله إنّ العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.

وأضاف أنّ العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.

في السياق، ذكر بيانٌ صادرٌ عن بعثة الأمم المتحدة إلى السودان "يونتامس" اليوم السبت، أنّ الممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة يطلق بالتشاور مع السودانيين والدوليين رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية.

وأوضح البيان أنّ "الأمم المتحدة تتولى تيسيرها وتهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتول لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام".

ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.